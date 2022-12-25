110 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 28 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض وعسير ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

مخالفات رعي

كما تم ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 109 متون من الإبل، و168 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.

وألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 32 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بحوزتهم أكثر من 112 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وضبطت 16 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 15 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

استخدام حطب محلي

كما تم ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية، حيث كان بحوزتهم أكثر من 15 مترً مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 16 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 15 مركبة في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف وعسير وتبوك ونجران والحدود الشمالية.

وألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 3 آليات استخدمت لاستغلال الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.