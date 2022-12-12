12 إعصارًا في ليلة مفزعة عاشها الأمريكيون

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أكدت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في فورت وورث، اليوم الأربعاء، رصد 5 أعاصير في ولاية تكساس، مشيرة إلى أنه تم التبليغ عن 12 إعصارا منذ أمس الثلاثاء، لكن لم يتم تأكيدها بعد.
Tornado hit near #Grapevine, #Texasقد يهمّك أيضاً
🎥: Blake Foster #Tornado #TORNADOWARNING pic.twitter.com/HUIxAlpfpX
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 14, 2022
وكانت 3 من الأعاصير في مقاطعة تارانت، أقواها تم تصنيفها “EF-1”. وشوهد إعصار رابع في مدينة غرابفين، بالقرب من مطار دالاس فورت وورث الدولي.
وقالت خدمة الطقس إن هناك أيضا إعصار “EF-2” مع رياح تصل سرعتها إلى 125 ميلًا في الساعة في مقاطعة وايز، بالإضافة إلى إعصار في غرب مدينة باريس.
وسيتم إجراء مسوحات الأضرار في تلك المجتمعات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. واستنادًا إلى تقارير الرادار والأضرار، قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه قد يكون هناك ما يصل إلى 12 إعصارًا في تكساس أمس الثلاثاء لم يتم تأكيدها بعد.
وشقت العواصف طريقًا للدمار عبر أوكلاهوما ومنطقة دالاس، وأصابت 7 أشخاص على الأقل. وهي جزء من نظام عاصفة أكبر تهدد بمزيد من الضرر في الجنوب.