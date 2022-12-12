12 ساعة من البحث عن غرقى سفينة تايلاندية

تبحث سفن ومروحيات البحرية التايلاندية، الاثنين، عن أكثر من 20 بحارًا مفقودين، بعد أكثر من 12 ساعة على غرق سفينة حربية في أمواج خليج تايلاند الهائجة خلال الليل.

عمليات إنقاذ

وبحلول الظهر بالتوقيت المحلي التايلاندي، جرى إنقاذ 75 بحارًا من الطراد البحري إتش تي إم إس سوخوثاي، وظل 31 آخرين في المياه، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت البحرية التايلاندية أن الأمواج العالية التي تسببت في الحادث، خفت منذ غرق السفينة مساء أمس الأحد، لكنها لا تزال مرتفعة بما يكفي لتعريض القوارب الصغيرة للخطر.

تفاصيل الحادث

وقال أحد أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه، في مقابلة مع قناة “بي بي إس” التلفزيونية التايلاندية: اضطررت إلى البقاء طافيًا في البحر لمدة 3 ساعات، قبل أن يتم إنقاذي.

وتابع: الرياح القوية أدت إلى دخول المياه للطراد البحري “إتش تي إم إس سوخوثاي”، ودمرت نظام الكهرباء الخاص به مساء أمس الأحد، مما جعل السيطرة عليه صعبة.

وأرسلت البحرية 3 فرقاطات ومروحيتين مع ماكينات ضخ متنقلة لمحاولة مساعدة السفينة المتعطلة، عن طريق إزالة المياه منها، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الرياح القوية.