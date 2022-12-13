13 وظيفة شاغرة بفروع روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التطوير.

– مساعد مدير/ التصميم الداخلي.

– أخصائي أول/ التقارير المالية.

– مدير إدارة التصميم.

– مدير أول التصميم الداخلي.

– مساعد مدير التطوير.

– مدير العمليات الميكانيكية والكهربائية والسباكة.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير البناء/ البنية التحتية.

– مدير الشؤون التنظيمية.

– مدير الأنشطة الفنية.

– مدير تنفيذي/ المبيعات.

– مساعد مدير/ تمويل المشاريع الخاصة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)