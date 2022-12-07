130 سعوديًّا في الصين يعملون بالتجارة

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كشف رئيس مركز الأعمال السعودي الصيني، محمد العجلان، عن عدد الشباب السعودي المتواجد في الصين لغرض التجارة.
فيديو | رئيس مركز الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان: أعداد الشباب السعوديين المستقرين في الصين للتجارة يتجاوز 130 شخصا ويعملون على توفير خدمات كبيرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة#الراصد pic.twitter.com/WbEujTYFUYقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 7, 2022
قال رئيس مركز الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن أعداد الشباب السعوديين المستقرين في الصين للتجارة يتجاوز 130 شخصًا ويعملون على توفير خدمات كبيرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
ولفت العجلان إلى أن تلك الأمر مهم جدًّا وفيه نقل للخبرات، بالإضافة لضمان جودة المنتج وسرعة الحصول عليه، واطمئنان المواطنين في التعامل معهم، وكذلك التجار والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وتتجه الأنظار إلى المملكة؛ حيث الزيارة التي يجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض لعقد 3 قمم: صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية.
وأعلنت المملكة أنه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع الرياض بجمهورية الصين، يزور الرئيس الصيني شي جين بينج، السعودية بدءًا من اليوم 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، على أن تعقد قمة (سعودية- صينية) بين الرئيس الصيني والملك سلمان بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.