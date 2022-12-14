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تحت شعار طاقات صناعية 2022

1300 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الثالث بالأحساء

2022-12-14 الساعة 2:18
1300 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف الثالث بالأحساء
المواطن - واس

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افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أمس، ملتقى التوظيف الثالث في الأحساء تحت شعار “طاقات صناعية ٢٠٢٢” الذي ينظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء وشركة سابك ممثلة في مبادرة “نساند” ومكتب الضمان الاجتماعي ” تمكين”، لمدة يومين بمقر المعهد بمدينة الهفوف، بحضور رئيس مجلس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى ووقيادات المنشآت التدريبية بالأحساء.

1300 وظيفة

وشارك في الملتقى 14 جهة توظيف من الشركات والمؤسسات بالمنطقة التي وفرت ١٣٠٠ فرصة وظيفية للذكور والإناث في مختلف التخصصات، وقد وصل عدد المتقدمين والمتقدمات إلى 2500 من خلال التسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالملتقى.

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وبحسب مؤشرات التنسيق الوظيفي للفصل التدريبي الأول على مستوى المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وصل عدد الفرص الوظيفية إلى 4357 من خلال إقامة 11 لقاء توظيف، كما تم تنفيذ 14 برنامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل و 15 لقاء مع مديري الموارد البشرية في قطاعات الصناعة والأعمال.

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