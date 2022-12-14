14 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والشرقية والقصيم وجازان وحائل، 14 مخالفًا لنظام البيئة، 11 مواطنًا، و3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والميانمارية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 10 مركبات.
وحسب بيان الأمن العام، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.