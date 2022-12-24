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لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن

140 وظيفة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني

2022-12-24 الساعة 12:49
140 وظيفة بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 140 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، القصيم، رفحاء، الأحساء، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

1- مساعد إداري.
2- مرافق مرضى.
3- صيدلي.
4- فني تخدير.
5- مسؤول أمن (مفتش).
6- أخصائية تغذية إكلينيكية.
7- صيدلي إكلينيكي.
8- أخصائي مختبر.
9- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.

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أماكن العمل:

– (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، القصيم، رفحاء، الأحساء، نجران).

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):
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