16 ألف ريال عقوبة نقل أو بيع الحطب والفحم المحليين

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حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحليين، نظرًا لأنها تعد مخالفة تستوجب العقوبة.
وأوضح الأمن البيئي في إنفوجراف صادر عنه، أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
وأضاف أنه يمكن الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام التالية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي باشرت في وقت سابق، عملية ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا، ومقيمين من الجنسية السودانية، وأربعة مقيمين من الجنسيات النيبالية والهندية واليمنية والباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 112 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.