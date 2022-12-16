16 فريقًا يتنافسون على لقب دوري المدارس للبنات

سيتنافس 16 فريقًا على بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022 للبنات، خلال الفترة المقبلة.

المدارس المتنافسة

ويتواجد في المنافسة كل من ” مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة”.

نبذة عن دوري المدارس 2022

وكانت مباريات البطولة بدأت من الثاني من أكتوبر الماضي، حيث كانت فترة التسجيل أُغلقت يوم 18 سبتمبر الماضي حيث أشار الحساب الرسمي للبطولة عن مشاركة أكثر من 46 ألف لاعبة، و 3706 مدربات بالإضافة لمشاركة 4678 فريقًا ممثلين لـ 1906 مدرسة، كما يُحكم المباريات 413 حكمًا.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ” مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.