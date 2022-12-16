Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
من عدة مناطق تعليمية

16 فريقًا يتنافسون على لقب دوري المدارس للبنات

2022-12-05 الساعة 10:18
16 فريقًا يتنافسون على لقب دوري المدارس للبنات
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سيتنافس 16 فريقًا على بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022 للبنات، خلال الفترة المقبلة.

المدارس المتنافسة

ويتواجد في المنافسة كل من ” مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

واشنطن تدرس جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بـ باتريوت

Img

النقل: منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة

16 فريقًا في دوري المدارس للبنات

نبذة عن دوري المدارس 2022

وكانت مباريات البطولة بدأت من الثاني من أكتوبر الماضي، حيث كانت فترة التسجيل أُغلقت يوم 18 سبتمبر الماضي حيث أشار الحساب الرسمي للبطولة عن مشاركة أكثر من 46 ألف لاعبة، و 3706 مدربات بالإضافة لمشاركة 4678 فريقًا ممثلين لـ 1906 مدرسة، كما يُحكم المباريات 413 حكمًا.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ” مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة