16 قتيلًا وإصابة 19 في حادث مروع بالسودان

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أفادت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين على مشارف مدينة أم درمان عندما اصطدمت الحافلة التي كانوا يستقلونها بشاحنة.
وذكرت الشرطة في بيان عبر حسابها في فيسبوك: وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان بارا وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح.
وأضافت: تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين باص سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق.
وتابع البيان: كانت شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة. وقد وضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان ومواقع صورًا قالوا إنها تعود للحادث المؤسف.