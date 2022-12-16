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كان بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

16 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

2022-12-12 الساعة 3:19
16 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، 16 مخالفًا لنظام البيئة، (7) مواطنين، و (3) مقيمين من الجنسية الهندية، و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 11 مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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