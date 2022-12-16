16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للشركة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة رعاية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تمريض مناوب.

– موظف خدمات.

– سكرتير طبي.

– حارس أمن.

– موظف استقبال.

– مدير مناوب.

– ممرض طوارئ.

– أخصائي أول طب طوارئ.

– فني علاج تنفسي.

– أخصائي طب طوارئ.

– فني أشعة.

– صيدلي.

– فني تقويم العظام.

– رئيس تمريض/ الطوارئ.

– فني طب الطوارئ.

– مدير إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)