Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

2022-12-28 الساعة 8:17
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للشركة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة رعاية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 6 مركبات

Img

التشكيل الرسمي لديربي الرياض

– مشرف تمريض مناوب.

– موظف خدمات.

– سكرتير طبي.

– حارس أمن.

– موظف استقبال.

– مدير مناوب.

– ممرض طوارئ.

– أخصائي أول طب طوارئ.

– فني علاج تنفسي.

– أخصائي طب طوارئ.

– فني أشعة.

– صيدلي.

– فني تقويم العظام.

– رئيس تمريض/ الطوارئ.

– فني طب الطوارئ.

– مدير إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف