Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
التقديم متاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب

17 وظيفة بشركة بوبا العربية في 3 مدن

2022-12-27 الساعة 10:42
17 وظيفة بشركة بوبا العربية في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 17 وظيفة شاغرة للجنسين في (الرياض، جدة، الخبر)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد أول – مركز الاتصال – 15 وظيفة (الخبر):
– درجة البكالوريوس مع خبرة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات أو مركز الاتصال.
– مهارات عالية في حل المشكلات والمهارات التحليلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل الرسمي لديربي الرياض

Img

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2- مدير – تميز تجربة العملاء (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الطب، الصيدلة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير – تسعير الشركات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، العلوم الاكتوارية، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- مساعد أول – مركز الاتصال (15 وظيفة):
اضغط هنا

2- مدير – تميز تجربة العملاء (جدة):
اضغط هنا

3- مدير – تسعير الشركات (الرياض):
اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم