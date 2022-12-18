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عقب انهيار منجم ذهب

18 عاملًا صينيًا محاصرون تحت الأرض

2022-12-25 الساعة 8:33
18 عاملًا صينيًا محاصرون تحت الأرض
المواطن - فريق التحرير

أدى انهيار منجم ذهب، اليوم الأحد، في منطقة شينغيانغ بشمال غرب الصين إلى احتجاز 18 عاملًا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودًا للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

انهيار المنجم

وكان نحو 40 شخصًا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.

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وتم انتشال 22 عاملًا لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

سلامة المناجم

وأفادت وكالة أنباء شينخوا، بأن عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين.

وأظهرت السنوات الماضية تحسنا بالنسبة الى مسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق. لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بمسائل السلامة.

حوادث متكررة

وفي سبتمبر العام الماضي، جرى العثور بعد عملية بحث مضنية على جثث 19 من عمال المناجم تحت الأرض في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.

وفي ديسمبر 2021 انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملًا أحياء من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانغي الشمالية، بينما توفي اثنان.

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