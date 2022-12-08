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أعلن وزير المالية تخصيص مبلغ 189 مليار ريال لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023.
السعودية ..تخصيص 189 مليار ريال لكل من قطاعي الصحة والتعليم في ميزانية 2023
#العربية pic.twitter.com/6FXT1O8YlH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 7, 2022
ولفت الجدعان خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان ميزانية 2023 إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويًّا.
وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.