2 مليار دولار استثمارات حصانة السعودية بأكبر موانئ دبي

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية السعودية، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، والتي تمتلك أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، عن استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي، في ثلاثة من أصول أكبر موانئ دبي.

أصول إماراتية

وسيمثل هذا الاستثمار الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

وستستثمر شركة حصانة حوالي 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع “دي بي ورلد” الذي سيحقق لها مصلحة اقتصادية في حصة تمثل 10.2% تقريباً من الأصول الإماراتية الثلاثة، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

الأكبر بالشرق الأوسط

قالت صحيفة بلومبرج، اليوم الأربعاء، إنه تأتي الصفقة بعد ستة أشهر من موافقة Caisse de Depot et Placement du Quebec على استثمار 5 مليارات دولار في أكبر ميناء في الشرق الأوسط ومنطقتين صناعيتين.

ويشير استثمار حصانة إلى قيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ حوالي 23 مليار دولار لأصول موانئ دبي العالمية الثلاثة ، والتي حققت عائدات مبدئية بقيمة 1.9 مليار دولار العام الماضي.

هدف الصفقة

نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم قوله: إن الصفقة ستدعم هدفنا المتمثل في تحقيق تصنيف استثماري قوي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

وقال سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، إنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها، بالإضافة إلى توقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا. وأضاف: تعتمد شركة حصانة في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية طويلة الأمد يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث نسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول.

أهمية الموانئ

ويشكل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معًا مجموعة من البنية التحتية الأفضل في فئتها مع سجل نمو قوي على المدى الطويل. وتشكل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من9.000 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.