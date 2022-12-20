20 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (خميس مشيط، جازان، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني علاج تنفسي.

– أخصائي علاج طبيعي.

– طبيب نائب أول – استعاضة سنية – وظيفتان.

– فني مختبرات طبية – 7 وظائف.

– فني صيدلة – 3 وظائف.

– فني أشعة – وظيفتان.

– صيدلي اكلينيكي – 3 وظائف.

– فني علم غذاء غير سريري.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

1- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

2- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

3- مستشفى القوات المسلحة بجازان.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا