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20 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2022-12-19 الساعة 11:46
20 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (خميس مشيط، جازان، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني علاج تنفسي.
– أخصائي علاج طبيعي.
– طبيب نائب أول – استعاضة سنية – وظيفتان.
– فني مختبرات طبية – 7 وظائف.
– فني صيدلة – 3 وظائف.
– فني أشعة – وظيفتان.
– صيدلي اكلينيكي – 3 وظائف.
– فني علم غذاء غير سريري.
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

1- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
2- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
3- مستشفى القوات المسلحة بجازان.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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