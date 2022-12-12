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بسواعد أبنائها ودعم قيادتها

2022 عام الإنجازات السعودية بإستراتيجيات ومبادرات واستثمارات تنموية

2022-12-12 الساعة 9:56
2022 عام الإنجازات السعودية بإستراتيجيات ومبادرات واستثمارات تنموية
المواطن - فريق التحرير

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حفل عام 2022 في المملكة بملامح إيجابية، بعد رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الطاقة الإيجابية الكاملة للعمرة، وعودة جميع الأنشطة والفعاليات مصحوبة بجهود أمنية كبيرة.

وشهد عام 2022 العديد من الإنجازات التنموية التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة وأبرزها:

مشاريع تنموية واقتصادية

ـ اكتشاف 7 حقول من الغاز الطبيعي.

ـ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتقنية المالية والسياحة الرقمية.

– تحديث إستراتيجيات التعدين والأمن الغذائي.

– إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية وهي إحدى المبادرات الوطنية للاستثمار.

مبادرات واستثمارات

– دعم المبادرات الصحية والاقتصادية وغيرها لتتبوأ المملكة مركزها الريادي ضمن مصاف الدول المتقدمة.

– ساهمت في إرساء السلام والاستقرار العالمي ودعم برامج الصحة العالمية والحد من الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة واستكمال مسيرة النماء بسواعد أبنائها.

– واصلت الاستثمار في التعليم وزادت في قبول التخصصات الواعدة، ووصل دعمها لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي واستثمرت في العديد من قطاع التعليم والبحث والابتكار.

– واصلت جهودها في أنظمة الرعاية الطبية وتدشين السجل الوطني الأكبر في أمراض الدم الوراثية وتوظيف الذكاء الاصطناعي ورفع الجاهزية الرقمية وتعزيز مستوى الأمن الرقمي.

– اهتمت بأنظمة القطاع الفضائي وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

– تنعم المملكة بأمن غذائي وأمن زراعي رغم التحديات العالمية، حيث تم دعم القطاع الزراعي بأكثر من 7 مليار ريال.

– وفي الإسكان استمرت رحلة النجاح بتمكين أكثر من 140 ألف أسرة من تملك مسكنهم وتوفير أكثر من 98 ألف تمويل عقاري مدعوم.

– وُضعت خطط لتنظيم صيغة الإصلاحات الاقتصادي بتوفير الدعم للقطاع الخاص لينمو الاقتصاد لمستقبل واعد لتحقيق رؤية 2030 والوصول للتنمية المستدامة بفضل سواعد أبنائها ودعم قيادتها.

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