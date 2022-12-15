208 آلاف ضحية للعنف الأسري بفرنسا في عام واحد

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وقع نحو 208 آلاف ضحية للعنف الأسري في عام 2021، في ازدياد بنسبة 21% مقارنةً بعام 2020، بحسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، في ظل زيادة معدلات الإبلاغ عن هذه الحالات من جانب الضحايا.
ولفتت دائرة الإحصاء التابعة للوزارة إلى أن عدد الوقائع المسجلة لديها في هذا المجال “تضاعف عمليًّا منذ عام 2016، في إطار ازدياد معدلات الإبلاغ وتحسين ظروف استقبال الضحايا من جانب دوائر الشرطة والدرك”.
وارتفعت نسبة الأفعال القديمة (أي تلك المرتكبة قبل سنة تسجيلها)، من 18% في عام 2016 إلى 28% عام 2021.
ومن بين 208 آلاف ضحية للعنف الأسري سجلتها خدمات الشرطة والدرك في عام 2021، تربط ثلثا الحالات بممارسات عنف جسدي، وأقل من الثلث بقليل يعود لحالات عنف نفسي أو لفظي، وفق الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن الحالات المسجلة المرتبطة بالعنف الزوجي الجنسي كانت نادرة (4% من الضحايا).
ومعظم ضحايا العنف المرتكب من الشريك الحالي أو السابق هم من النساء (87%). كما أن أقل من واحدة من كل أربع ضحايا للعنف الأسري تقدمت بشكوى.