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تميزت بسجل حافل من الإنجازات

22 ألف مستفيد من مسارات جمعية مساعي خلال 2022

2022-12-29 الساعة 4:24
22 ألف مستفيد من مسارات جمعية مساعي خلال 2022
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت جمعية مساعي الخيرية عام 2022، بسجل حافل من الإنجازات المحلية والدولية وتنظيم العديد من البرامج والمشاريع النوعية والخدمات والمساعدات الإنسانية، حيث إن الجمعية موافقة لاستراتيجية المملكة ورؤيتها، كما أنها ساهمت في الارتقاء بالعمل الخيري.

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين من المسارات “الرعوية والتنموية” أكثر من 22000 مستفيد ومستفيدة، إذ حققت الجمعية الفوز في معرض سيئول الدولي للاختراعات بثلاث ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية) وثماني جوائز خاصة، لتعد أول جمعية خيرية سعودية تشارك دوليًا.

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كما حققت إدارة التطوع أكثر من 12000 ساعة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين 776 متطوعًا.

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