230 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة
1- فني حاسب أول (3 وظائف).
2- مسؤول نظم.
3- مسؤول شبكات LAN.
4- أخصائي سلامة (وظيفتان).
5- فني صوتي ومرئي.
6- مراقب سلامة (وظيفتان).
7- أخصائي دعم فني.
8- رجل إطفاء.
7- فني مختبر الأسنان.
8- فني مختبر (20 وظيفة).
9- فني صيدلة (16 وظيفة).
10- أخصائي علاج طبيعي (4 وظائف).
11- مهندس خدمة الرعاية الصحية.
12- مساعد صيدلي.
13- وظائف تمريض.
14- وظائف طبية (مُتعددة.
.. وأخرى.
– (الرياض، جدة، الأحساء، الطائف، المدينة المنورة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا