230 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 230 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، جدة، الأحساء، الطائف، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.