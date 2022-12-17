230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أماكن العمل:
الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام.
متاح الآن ويتم تحديث الوظائف بشكل مستمر ونشر احدث الفرص الوظيفية عبر بوابة التوظيف على موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
رابط التقديم (اضغط هنا)