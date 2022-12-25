25 لاعبة بقائمة أخضر السيدات للبطولة الدولية

أعلنت الألمانية مونيكا ستاب عن قائمة أخضر السيدات، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الودية، المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية شهر يناير المقبل.

قائمة أخضر السيدات

وسيخوض أخضر السيدات معسكرًا في المنطقة الشرقية بداية من يوم الاثنين المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ستُقام على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، بمشاركة منتخبات باكستان، جزر القمر وموريشيوس.

واستدعت الألمانية مونيكا ستاب 25 لاعبة، وهن؛ نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبدالرحمن، لين محمد، بيان صدقة، تالة الغامدي، دلال عبداللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبدالرزاق، أسيل صالح وشروق الهوساوي.

كما ضمت قائمة أخضر السيدات، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم وفدوى خالد.

أهمية فترة الإعداد

وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، المشرف العام على كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيان بالتطور الملموس لمنتخب السيدات، مؤكدة على أهمية الإعداد في الفترة القادمة سعيًا لدخول الأخضر في تصنيف “فيفا”، مشيرة إلى التطور الكبير في مستوى اللاعبات والذي ساهم فيه الدوري الممتاز للسيدات.

وفي السياق ذاته، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد أن أخضر السيدات سيسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البطولة، مشددة على حرص الاتحاد لتسخير كافة الإمكانات من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الإنجازات لكرة القدم النسائية.