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بعد منع تعليم الفتيات

25 % من جامعات أفغانستان مهددة بالإغلاق بسبب قرارات طالبان

2022-12-30 الساعة 11:15
25 % من جامعات أفغانستان مهددة بالإغلاق بسبب قرارات طالبان
المواطن - فريق التحرير

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قال اتحاد الجامعات الخاصة بأفغانستان: إن ربع جامعات البلاد معرض لخطر الإغلاق بسبب قرارات طالبان.

إفلاس

وبسبب قرارات طالبان، هناك 25 ألف موظف جامعي مهددون بخسارة وظائفهم، وفقًا لـ”العربية”.

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ومنع قرار طالبان، تعليم الفتيات شمل 35% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة وأن الجامعات الخاصة بأفغانستان تواجه الإفلاس بعد قرار طالبان منع تعليم الفتيات.

ودافع وزير التعليم العالي في حكومة حركة طالبان عن قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات، وهو مرسوم أثار رد فعل عنيفًا على الصعيد العالمي.

وتابع نداء محمد نديم أنه أصدر المرسوم في وقت سابق هذا الأسبوع لتجنب الاختلاط بين الجنسين في الجامعات، ولاعتقاده بأن “بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك مبادئ الإسلام”.

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