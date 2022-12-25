25.6 مليون راكب وراكبة لـ حافلات مكة في 2022

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة عن 25.6 راكب وراكبة لـ حافلات مكة المكرمة والتي تقدم من خلالها خدمات مواصلات عامة في مدينة مكة المكرمة؛ عبر 12 مسار و438 محطة توقّف.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022، مبينا أن الدراسات أشارت إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود 15 مليون.
وأشار الرشيد إلى أن الهيئة ستعملُ في المرحلة القادمة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار مدينة مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة.
يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت مؤخرًا على جائزة مكة للتميّز وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام بفضل مُساهمة مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مدينة مكة.