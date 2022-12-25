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عبر 438 محطة

25.6 مليون راكب وراكبة لـ حافلات مكة في 2022

2022-12-30 الساعة 6:37
25.6 مليون راكب وراكبة لـ حافلات مكة في 2022
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة عن 25.6 راكب وراكبة لـ حافلات مكة المكرمة والتي تقدم من خلالها خدمات مواصلات عامة في مدينة مكة المكرمة؛ عبر 12 مسار و438 محطة توقّف.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022، مبينا أن الدراسات أشارت إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود 15 مليون.

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تلبية احتياجات السكان

وأشار الرشيد إلى أن الهيئة ستعملُ في المرحلة القادمة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار مدينة مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة.

 

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت مؤخرًا على جائزة مكة للتميّز وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام بفضل مُساهمة مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مدينة مكة.

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