250 مليون دولار قيمة حصة صندوق الاستثمارات في تبريد

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة على 30% من شركة تبريد السعودية عبر طرح خاص للأسهم.
وأفادت بلومبرج، في تقريرها اليوم الأربعاء، أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة تبريد السعودية قد تبلغ نحو 250 مليون دولار.
وعززت الشركة الوطنية للتبريد المركزي المدرجة في الإمارات العربية المتحدة، المعروفة باسم تبريد، حصتها في المشروع السعودي إلى 21.8٪ بعد الاستحواذ على أسهم إضافية من مجموعة المطلق للاستثمارات الصناعية مقابل 55 مليون ريال سعودي ما يعادل 14.63 مليون دولار.
وذكرت بلومبرج، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في مباحثات لشراء حصة في شركة تبريد السعودية التابعة لتبريد الإماراتية مقابل 250 مليون دولار.
وتمتلك شركة تبريد الإماراتية حصة 28% في تبريد السعودية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين مثل Vision Invest، ومجموعة المطلق وصندوق للبنية التحتية تابع للبنك الإسلامي للتنمية.
وتقدم الشركة المنوطة، خدمات تبريد للمناطق التي تشهد تطورات حضرية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الخليج. وتعد شركة تبريد السعودية المزود الحصري لخدمات التبريد لمشروعات البحر الأحمر، وهو مشروع ضخم رائد في إطار خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها، كما أن لديها عقود طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية.