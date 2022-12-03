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بعد تألقه اللافت مع الأرجنتين

3 أرقام قياسية لـ ميسي في كأس العالم

2022-12-10 الساعة 1:07
3 أرقام قياسية لـ ميسي في كأس العالم
المواطن - الرياض

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واصل قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي تألقه اللافت ضمن منافسات كأس العالم، ليحقق أكثر من رقم مميز في مسيرته.

تألق ليونيل ميسي

وأصبح ميسي أكثر من قدّم تمريراتٍ حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، متجاوزًا أسطورة الكرة البرازيلية، بيليه الذي قدّم 4 تمريرات حاسمة خلال المرحلة ذاتها، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

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ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

وبات ليونيل أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم بـ17 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليعادل باتيستوتا كأكثر من سجّل للتانغو في تاريخ البطولة 10 أهداف.

كما وصل ميسي إلى 7 تمريرات حاسمة في كأس العالم لـ7 لاعبين مختلفين، وهم؛ كريسبو في 2006، تيفيز عام 2010، أنخيل دي ماريا في 2014، سيرجيو أجويرو وميركادو عام 2018، بجانب إنزو فيرنانديز ومولينا في 2022.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

تأهل منتخب الأرجنتين

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعدما تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح بالأمس، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2، ليواجه كرواتيا.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

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