3 أرقام قياسية لـ ميسي في كأس العالم

واصل قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي تألقه اللافت ضمن منافسات كأس العالم، ليحقق أكثر من رقم مميز في مسيرته.

تألق ليونيل ميسي

وأصبح ميسي أكثر من قدّم تمريراتٍ حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، متجاوزًا أسطورة الكرة البرازيلية، بيليه الذي قدّم 4 تمريرات حاسمة خلال المرحلة ذاتها، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وبات ليونيل أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم بـ17 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليعادل باتيستوتا كأكثر من سجّل للتانغو في تاريخ البطولة 10 أهداف.

كما وصل ميسي إلى 7 تمريرات حاسمة في كأس العالم لـ7 لاعبين مختلفين، وهم؛ كريسبو في 2006، تيفيز عام 2010، أنخيل دي ماريا في 2014، سيرجيو أجويرو وميركادو عام 2018، بجانب إنزو فيرنانديز ومولينا في 2022.

تأهل منتخب الأرجنتين

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعدما تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح بالأمس، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2، ليواجه كرواتيا.