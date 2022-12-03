3 أرقام قياسية لـ يوسف النصيري

حقق اللاعب يوسف النصيري نجم المنتخب المغربي 3 أرقام قياسية، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب البرتغال في الشوط الأول من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

يوسف النصيري يُسجل 3 أهداف بالمونديال

وحقق النصيري أول رقم مميز له بتسجيله 3 أهداف في كأس العالم متساويًا مع سالم الدوسري وسامي الجابر نجمي المنتخب السعودي والتونسي وهبي الخزري حيث أحرز كل منهم 3 أهداف في المونديال.

وأصبح هدف يوسف النصيري في البرتغال هو أول هدف لمنتخب عربي في ربع نهائي المونديال كما أصبح أسرع هدف إفريقي في تاريخ مباريات دور الثمانية في كأس العالم.

وكان النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني سجل هدف التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة الـ42 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب يحيى عطية الله.

مواجهة مرتقبة في دور الـ4

وسيواجه الفائز من مباراة المغرب والبرتغال، الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.

وتُقام مباراة المغرب والبرتغال على ملعب الثمامة، حيث تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية بعد إقصائه للمنتخب الإسباني، بينما تأهل المنتخب البرتغالي بعد إقصائه لمنتخب سويسرا.

ويسعى المنتخب المغربي إلى أن يكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم منذ انطلاق البطولة في عام 1930 في أوروجواي.

وكان منتخب المغرب حقق أول إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال بالوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم عام 1986 بالمكسيك، لكنه كسر هذا الرقم بوصوله لدور الثمانية في مونديال قطر 2022.