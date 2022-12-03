3 أسباب وراء تشكل الضباب في المملكة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، إن تَشكل الضباب يعود إلى 3 أسباب تتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة بعد نزول الأمطار، والرياح الساكنة، وخلوّ السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلًا؛ مما يسرع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن برودة الهواء السفلي تعمل على تكثيف بخار المال العالق فيؤدي ذلك إلى تشكيل الضباب المرئي.

فرق الدرجات

وأوضح أن درجة الحرارة التي تصدرها محطة الأرصاد أو جهاز الرصد، لا تمثل المدينة بأكملها، فدرجة الحرارة تختلف في المدينة نفسها من مكان وآخر، وقد يصل الفرق إلى نحو 5 درجات مئوية في محيط بضع كيلومترات فقط.

وأشار المسند إلى أن “المناطق المنخفضة في المدينة وفي وقت الصباح وفي حالة سكون الرياح؛ تكون أبرد من المرتفعات؛ لأن الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في الأراضي المنخفضة هذا في حالة سكون الرياح؛ وعليه لا يُنصح بأن يكون المبيت في البر في المطامن دائمًا”.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.