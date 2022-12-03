3 أهداف لـ يوفنتوس هذا الموسم

يأمل المدير الفني ماسيمليانو أليغري في تحسن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على كافة الألقاب الممكنة هذا الموسم.

بداية متذبذبة

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من تذبذب النتائج في الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الرياضي الحالي، حيث فاز ساسولو بثلاثية، ثم تعثر بالتعادل مع سامبدوريا وروما، ثم تغلب على سبيزيا بنتيجة 2/0.

وتعادل اليوفي مع فريقي فيورنتينا وساليرنيتانا، قبل أن يخسر بهدف دون رد ضد الفريق الأول لكرة القدم مونزا، وفاز على بولونيا بثلاثة أهداف نظيفة، وخسر أمام ميلان بهدفين دون رد، واستعاد توازنه بالفوز على تورينو.

وفاز اليوفي على إمبولي بأربعة أهداف دون رد، وتجاوز ليتشي بهدف نظيف، وكسب الإنتر ولاتسيو بنتيجة 2/0 و3/0، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس منافسات دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، ما زاد من غضب جماهيره، لينتقل إلى اللعب في الدوري الأوروبي.

أهداف يوفنتوس

وأكد أليجري أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمامه 5 شهور هامة، حيث إن الهدف الأدنى هو إنهاء الدوري الإيطالي ضمن المراكز الأربعة الأولى، إلا أنه يسعى للاقتراب من صدارة نابولي.

كما يطمح الفريق الأول لكرة القدم في مصالحة جماهيره بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، بجانب حصد لقب كأس إيطاليا، وإنهاء الموسم الحالي بشكل مميز.