3 إنجازات لـ ميسي بعد تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال

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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 إنجازات، بعد تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، عقب الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية دون رد.
وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم، بعد أن سجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.
ونجح البرغوث الأرجنتيني في أن يُسجل هدفه رقم 11 ليكون الهداف التاريخي لمنتخب التانجو في المونديال متفوقًا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ودييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 8 أهداف.
كما عادل النجم الأرجنتيني، عدد مباريات الألماني لوثر ماتيوس بالمشاركة في 25 مباراة في كأس العالم، ونجح في معادلة رقم الألماني جيرد مولر، البرازيلي رونالدو، والألماني ميروسلاف كلوزه، كأكثر من ساهم بالأهداف في كأس العالم (منذ 1966)، حيث سجل النجم الأرجنتيني 11 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.
وكان ميسي تُوج برجل مباراة كرواتيا بعد أن سجل هدفًا وصنع هدف.
وكان سعود عبدالحميد، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، نشر عبر حسابه في “تويتر”، تغريدة أثارت الجدل بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا ووصولها لنهائي مونديال قطر، ثم حذفها على الفور.
وقام عبدالحميد بنشر نتيجة مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في المونديال، حيث فاز الأخضر بنتيجة 2/ 1 لتكون الهزيمة الوحيدة للتانجو في المونديال حتى الآن، ثم حذفها على الفور.