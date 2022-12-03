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بعد إصابته القوية في الركبة

3 بدلاء لـ أكرم توفيق في الأهلي

2022-12-24 الساعة 6:20
3 بدلاء لـ أكرم توفيق في الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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يملك المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي المصري 3 بدلاء للاعب أكرم توفيق الذي يُعاني مؤخرًا من إصابة قوية في الركبة.

وكان موسم توفيق انتهى مع الأهلي، وذلك بعد إصابته مجددًا بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في تدريبات المارد الأحمر أمس الجمعة.

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3 حلول

ولحل أزمة الظهير الأيمن، يملك المدرب السويسري كولر 3 لاعبين لتعويض غياب توفيق وهم ” كريم فؤاد، حسين الشحات، محمد هاني”.

وفي ظل تراجع مستوى محمد هاني مؤخرًا وعدم ثقة جماهير الأهلي في مستواه، قد يُفضل كولر الاعتماد على حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بكريم فؤاد في مركز الجناح.

حسين الشحات لاعب الأهلي المصري
حسين الشحات

ومن المتوقع تحرك إدارة الأهلي في يناير للتعاقد مع ظهير أيمن مع ضم مهاجم وجناح من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في المغرب.

وكان توفيق أُصيب للمرة الأولى بقطع في الرباط الصليبي، في يناير الماضي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث غاب لمدة 8 أشهر وعاد للمشاركة في المباريات بداية من شهر سبتمبر الماضي.

كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري
كريم فؤاد

تعليق أكرم توفيق

وفي أول تعليق بعد الإصابة، قال أكرم توفيق: “الحمد لله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا، هناك أشخاص يقولون إن محمود كهربا سبب الإصابة، وهذا غير موجود من الأساس، فكلها أقدار وأنا راض بقضاء الله وقدره”.

وتابع نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري عبر حسابه الخاص على موقع “إنستقرام”، قائلًا: “أشكر كل من قام بالسؤال عن حالتي من أجل الاطمئنان على سلامتي”.

محمد هاني لاعب الأهلي المصري
محمد هاني

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