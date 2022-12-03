3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة والقصيم وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات عدة لأهالي المدينة المنورة والقصيم وعسير، بشأن حالة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير 2023م.

وتصاحب هذه التقلبات تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

أمطار غزيرة

وتفصيلًا، نبه مركز الأرصاد، أهالي المدينة المنورة، من توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت، على (المهد، وادي الفرع).

كما حذر أهالي القصيم من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت.

وتشمل الحالة كلًا من بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة.

وبشأن منطقة عسير، حذر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على محافظات (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة)، وذلك بداية من غد الخميس وحتى السبت المقبل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.