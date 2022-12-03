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بعد إنهاء إجراءات الحـادث المروري

3 خطوات للحصول على إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا عبر أبشر

2022-12-27 الساعة 1:04
3 خطوات للحصول على إذن إصلاح مركبة إلكترونيًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، خطوات الحصول على إذن إصلاح مركبة إلكترونياً من خلال منصتها.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه بعد إنهاء إجراءات الحـادث المروري في موقع الـحادث، يمكن إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونياً عبر أبشر .

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ونشرت المنصة إنفوجراف يوضح خطوات الحصول على إذن لإصلاح المركبة كالتالي:

الخطوات

1ـ  الدخول إلى المنصة واختيار (خدمات) من تبويب (خدماتي).

2ـ  اختيار (إدارة المركبات).

3ـ اختيار (إصدار إذن إصلاح مركبة).

إسقاط المركبات

وفي وقت سابق، استقبلت وزارة الداخلية عبر المنصة الإلكترونية “أبشر” طلبات المواطنين والمقيمين؛ لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة ودراجة).

ودعت الوزارة إلى الاستفادة من خلال المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التي تنتهي في 1 مارس 2023م، حيث يستطيع المستفيد معرفة المراكز المعتمدة واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة “أبشر” ، قبل التوجه للمركز المعتمد، لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.

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