3 رصاصات تنهي حياة محام مصري داخل مكتبه

في واقعة صادمة، قُتِل محام مصري على يد شخص مجهول بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، حيث أطلق عليه عدة أعيرة نارية داخل مكتبه، أردته قتيلًا على الفور.

طلقات نافذة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالي على المحامي المصاب داخل مكتبه الخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية يدعى محمد. ف. ع، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة، وفقًا لما ذكره موقع “القاهرة 24”.

تفاصيل الواقعة

فيما كشفت عائلة المحامي بنداري حمدي تفاصيل الواقعة لصحيفة “المصري اليوم”، مؤكدين أن الجاني طعنه بسلاح أبيض أسفل البطن بمنطقة حساسة.

وأشاروا إلى أن الجاني أطلق أيضًا نحو الضحية 3 طلقات إحداها استقرت في ظهره والثانية في الصدر خرجت من الظهر، والثالثة بقدمه. وأوضحوا أن المكتب محل الواقعة به كاميرات مراقبة أجهزة الأمن وجهات التحقيقات تحفظوا عليها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، لتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة ووضع تصور لكيفية حدوثها، وقررت النيابة التحفظ على فوارغ الطلقات بمكتب المحامي ورفع آثار الدماء التي وجدت لمضاهاتها بدمائه والتأكد من مطابقتها من عدمه.