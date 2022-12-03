Icon

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على يد شخص له معلومات جنائية

3 رصاصات تنهي حياة محام مصري داخل مكتبه

2022-12-07 الساعة 3:30
3 رصاصات تنهي حياة محام مصري داخل مكتبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في واقعة صادمة، قُتِل محام مصري على يد شخص مجهول بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، حيث أطلق عليه عدة أعيرة نارية داخل مكتبه، أردته قتيلًا على الفور.

طلقات نافذة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالي على المحامي المصاب داخل مكتبه الخاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

قد يهمّك أيضاً
Img

أجواء المونديال مستمرة في 35 موقعًا بالرياض

Img

أمريكا تلوح بالخيار العسكري لمنع إيران من النووي

وأوضحت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية يدعى محمد. ف. ع، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة، وفقًا لما ذكره موقع “القاهرة 24”.

تفاصيل الواقعة

فيما كشفت عائلة المحامي بنداري حمدي تفاصيل الواقعة لصحيفة “المصري اليوم”، مؤكدين أن الجاني طعنه بسلاح أبيض أسفل البطن بمنطقة حساسة.

وأشاروا إلى أن الجاني أطلق أيضًا نحو الضحية 3 طلقات إحداها استقرت في ظهره والثانية في الصدر خرجت من الظهر، والثالثة بقدمه. وأوضحوا أن المكتب محل الواقعة به كاميرات مراقبة أجهزة الأمن وجهات التحقيقات تحفظوا عليها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، لتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة ووضع تصور لكيفية حدوثها، وقررت النيابة التحفظ على فوارغ الطلقات بمكتب المحامي ورفع آثار الدماء التي وجدت لمضاهاتها بدمائه والتأكد من مطابقتها من عدمه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم