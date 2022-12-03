3 سيناريوهات أمام غانا للصعود لدور الـ16 بمونديال 2022

تشهد منافسات كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الجمعة، مبارتين هامتين بين البرتغال وكوريا الجنوبية، وغانا ضد أوروجواي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من المونديال، والتي تنطلق في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

فرص التأهل

ويلعب منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية على استاد “المدينة التعليمية”، كما يلعب المنتخب الغاني أمام أورجواي على استاد “الجنوب” في نفس التوقيت مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المونديال.

صدارة البرتغال

ضمن منتخب البرتغال التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بغض النظر عن نتائج مباراتي، اليوم الجمعة، بفضل فوزه في أول مباراتين، إذ لا يمكن أن يحصد منتخبان نقاطًا أكثر منه بعد انتهاء الجولة الثالثة.

ويلعب المنتخب البرتغالي من أجل الحفاظ على صدارته، كونه يعلم أنها قد تجنبه مواجهة منتخب البرازيل مبكرًا.

ويكفي رفاق كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز بأي نتيجة للوصول إلى النقطة التاسعة، والصدارة بالعلامة الكاملة، علمًا بأنه لا يوجد أي منتخب حتى الآن نجح في الفوز بمبارياته الثلاث في كأس العالم 2022.

كما يكفي المنتخب البرتغالي التعادل بأي نتيجة ضد كوريا الجنوبية للوصول إلى النقطة السابعة التي لا يمكن لأي منتخب آخر بالمجموعة أن يصل إليها، وبالتالي يتصدر.

كما أن خسارة منتخب البرتغال على يد نظيره الكوري الجنوبي مع عدم فوز غانا على أوروجواي تضمن له الصدارة، إذ سيتوقف رصيد البرتغاليين عند 6 نقاط، وهو رصيد لا يمكن أن يصل إليه أي منتخب إذا لم يحقق المنتخب الغاني الفوز.

كذلك فإن خسارة المنتخب البرتغالي مع فوز غانا ستبقي الصدارة مع الفريق الأوروبي، بشرط التفوق في فارق الأهداف، علمًا بأن فارق الأهداف الحالي يصب في مصلحة أبناء المدرب فرناندو سانتوس بـ3 أهداف.

سيناريوهات غانا

هناك 3 سيناريوهات متاحة أما المنتخب الغاني فيكفيه الفوز بأي نتيجة على أوروجواي من أجل تأمين بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، إذ سيصل رصيده إلى 6 نقاط، دون النظر لنتيجة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية.

وفي حال تعادل منتخب غانا مع أوروجواي، فإنه سيصل للنقطة الرابعة، وسيحتاج وقتها عدم انتصار كوريا الجنوبية على البرتغال، كي لا يصل الفريق الآسيوي إلى نقطته الرابعة.

السيناريو الثالث هو تعادل غانا مع أوروجواي مع فوز كوريا الجنوبية على البرتغال، بشرط أن يظل فارق الأهداف (أو الأهداف المسجلة على الأقل) في صالح المنتخب الأفريقي.

حاليًا منتخب غانا أحرز 5 أهداف، واستقبل مثلها، بينما سجل المنتخب الكوري الجنوبي 2، واستقبل 3.