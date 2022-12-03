3 صفقات عالمية تكلف خزينة النصر أكثر من 800 مليون ريال

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي النصر بضم 3 صفقات عالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويرغب أصفر الرياض في ضم كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي والإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

التكلفة المالية على النصر

صحيفة Marca الإسبانية كانت ذكرت سابقًا أن أصفر الرياض سيمنح رونالدو راتبًا سنويًّا قدره 200 مليون يورو.

كما يتقاضى راموس سنويًّا من باريس سان جيرمان، راتبًا سنويًّا يتراوح من 10 إلى 12 مليون يورو أما كانتي فيتقاضى سنويًّا ما يقرب من 13 مليون يورو.

وبالتالي فإن أصفر الرياض ستتكلف خزينته كرواتب للاعبين الـ3 سنويًّا ما يقرب من 225 مليون يورو أي ما يتخطى الـ800 مليون ريال.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي رفض الانضمام لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وسلط موقع Foot Mercato الفرنسي الضوء على اهتمام أصفر الرياض بضم اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب الوسط المميز الذي غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال قطر.

ويرغب النصر في ضم كانتي في بداية الموسم المقبل، لكن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية يريد البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وعانى كانتي من إصابات متكررة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي حرمه من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منذ بداية الموسم، بجانب غيابه عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.