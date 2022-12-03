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بعد مشاركة الهلال

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

2022-12-23 الساعة 1:47
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
المواطن - مروة نبيل

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تشهد النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، مشاركة 3 فرق عربية للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

العرب بكأس العالم للأندية 2022

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2022، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، وذلك لعدم استكمال البطولة القارية حتى الآن.

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الهلال - دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي في مونديال الأندية 2022، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي المصري، كما حصد لقب الدوري المحلي الموسم الماضي.

الوداد المغربي
لاعبو الوداد – المصدر @CAFCLCC_ar

كما تم الإعلان عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2022، عن فريق البلد المضيف، نظرًا لمشاركة الوداد بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

مشاركة عربية بنسختين سابقتين

وسبق أن شاركت 3 فرق عربية في مونديال الأندية 2019 للمرة الأولى، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا، الترجي التونسي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وتواجدت 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2021، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف باعتباره بطل الدوري.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

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