3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

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تشهد النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، مشاركة 3 فرق عربية للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2022، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، وذلك لعدم استكمال البطولة القارية حتى الآن.
ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي في مونديال الأندية 2022، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي المصري، كما حصد لقب الدوري المحلي الموسم الماضي.
كما تم الإعلان عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2022، عن فريق البلد المضيف، نظرًا لمشاركة الوداد بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.
وسبق أن شاركت 3 فرق عربية في مونديال الأندية 2019 للمرة الأولى، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا، الترجي التونسي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، والسد القطري ممثل البلد المضيف.
وتواجدت 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2021، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف باعتباره بطل الدوري.