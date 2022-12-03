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تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم

3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

2022-12-13 الساعة 11:27
3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل
المواطن - فريق التحرير

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

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وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:

– تسهم في الحفاظ على التركيز
– تعزز النمو
– تزيد من الإنتاجية والتعلم

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل
• إزالة ما يشتت انتباه الطفل
• عدم تقديم الحلوى كمكافأة

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”
○ حليب مشتقات الألبان
○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن
○ بيض وبروتين

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