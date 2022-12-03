3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:

– تسهم في الحفاظ على التركيز

– تعزز النمو

– تزيد من الإنتاجية والتعلم

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل

• إزالة ما يشتت انتباه الطفل

• عدم تقديم الحلوى كمكافأة

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”

○ حليب مشتقات الألبان

○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن

○ بيض وبروتين