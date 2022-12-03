3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.
وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.
– تسهم في الحفاظ على التركيز
– تعزز النمو
– تزيد من الإنتاجية والتعلم
• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل
• إزالة ما يشتت انتباه الطفل
• عدم تقديم الحلوى كمكافأة
○ خبز “نشويات”
○ حليب مشتقات الألبان
○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن
○ بيض وبروتين