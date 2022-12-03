3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال

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نجح 3 نجوم عرب في هز الشباك ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليتصدروا قائمة مميزة مع نجم الكرة السعودية، سامي الجابر.
ورفع السعودي سالم الدوسري، التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري رصيدهم إلى 3 أهداف في كأس العالم، ليعادلوا عدد أهداف سامي الجابر، بعد مشاركته في 4 نسخ سابقة أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.
وعلق حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، قائلًا: ” قبل قطر 2022 هداف العرب التاريخي في المونديال كان سامي الجابر فقط.. الآن نملك ثلاثي جديد وصل لهدفه الثالث ويشارك الجابر القمة، الخزري والدوسري وآخرهم النصيري”.
وسجل الجابر هدفًا من ركلة جزاء ضد المغرب بكأس العالم 1994، وأحرز هدفًا من ركلة جزاء أيضًا ضد جنوب إفريقيا في 1998، وهز شباك تونس في 2006، وظل رقمه كهداف للعرب صامدًا قبل أن يتحطم في النسخة الحالية.
وكان النصيري قد سجل هدفًا في شباك البرتغال بالأمس، ليقود منتخب المغرب الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.