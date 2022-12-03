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بعد التألق في النسخة الحالية

3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال

2022-12-11 الساعة 8:32
3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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نجح 3 نجوم عرب في هز الشباك ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليتصدروا قائمة مميزة مع نجم الكرة السعودية، سامي الجابر.

معادلة رقم سامي الجابر

ورفع السعودي سالم الدوسري، التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري رصيدهم إلى 3 أهداف في كأس العالم، ليعادلوا عدد أهداف سامي الجابر، بعد مشاركته في 4 نسخ سابقة أعوام 1994، 1998، 2002 و2006.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وعلق حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، قائلًا: ” قبل قطر 2022 هداف العرب التاريخي في المونديال كان سامي الجابر فقط.. الآن نملك ثلاثي جديد وصل لهدفه الثالث ويشارك الجابر القمة، الخزري والدوسري وآخرهم النصيري”.

هدافو العرب في كأس العالم
هدافو العرب بالمونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

وسجل الجابر هدفًا من ركلة جزاء ضد المغرب بكأس العالم 1994، وأحرز هدفًا من ركلة جزاء أيضًا ضد جنوب إفريقيا في 1998، وهز شباك تونس في 2006، وظل رقمه كهداف للعرب صامدًا قبل أن يتحطم في النسخة الحالية.

سامي الجابر
الجابر – المصدر @fifaworldcup_ar

النصيري يقود المغرب للتأهل

وكان النصيري قد سجل هدفًا في شباك البرتغال بالأمس، ليقود منتخب المغرب الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

يوسف النصيري
النصيري – المصدر @fifaworldcup_ar

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  • لحوح

    اشوى راح بالي على السنترة الحمد لله مالها الا ساميو

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