3 مباريات غدًا بافتتاح عاشر جولات دوري روشن

تُفتتح مباريات الجولة العاشرة غدًا من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات الغد

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والوحدة، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

المباراة الثانية بين فريقي العدالة وأبها وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة كما تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثالثة بين فريقي الاتفاق والخليج وتنطلق في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

وكانت مباريات الجولة التاسعة شهدت تعادل ضمك ضد الاتفاق سلبيًا، وتحقيق الفيحاء لفوز خارج ملعبه ضد الخليج بنتيجة 2/1، وتغلب التعاون على العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.

كذلك نجح أبها في الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف، وتجاوز النصر نظيره الرائد بنتيجة 4/1، وفاز الهلال على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.