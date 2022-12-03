3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

تُستكمل مباريات الجولة الـ9 من الدوري السعودي للمحترفين، غدًا بإقامة 3 مباريات.

مباريات الدوري السعودي غدًا

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والطائي وتنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الرائد والنصر وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي الهلال والباطن وتبدأ في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

وكانت مباريات الجولة الـ9 انطلقت اليوم الخميس بإقامة 3 مباريات وهم “الخليج والفيحاء، حيث فاز الفيحاء بنتيجة 2/ 1، ضمك والاتفاق وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، التعاون والعدالة وفاز التعاون برباعية مقابل هدف”.

ترتيب دوري روشن

وقبل مباريات الغد الجمعة، يتواجد نادي الشباب في صدارة دوري روشن برصيد 2 نقطة، يليه التعاون ثانيًا برصيد 20 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 18 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 17 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 16 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 15 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 12 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 10 نقاط، أبها في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وفي المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الرائد برصيد 9 نقاط، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد خمس نقاط، العدالة في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.