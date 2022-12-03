3 مباريات غدًا في دوري روشن

تنطلق مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 لقاءات وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباريات الغد

ويلعب الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره العدالة عند الساعة السادسة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وفي ختام مباريات الغد بالجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 8:30 مساء.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.