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ضمن منافسات الجولة الـ11

3 مباريات غدًا في دوري روشن

2022-12-29 الساعة 1:52
3 مباريات غدًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 لقاءات وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباريات الغد

ويلعب الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره العدالة عند الساعة السادسة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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نادي الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

وفي ختام مباريات الغد بالجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 8:30 مساء.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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