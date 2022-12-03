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3 متسولين بقبضة الأمن في الشرقية

2022-12-13 الساعة 11:51
3 متسولين بقبضة الأمن في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الشرقية، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة الشرقية.

التفاصيل:

في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة في الأماكن العامة.

فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بطريقة غير مباشرة قامت ببيع العطور في الأماكن العامة.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.

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