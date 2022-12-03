Icon

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
ضمن حملات الداخلية

3 متسولين بمكة المكرمة في قبضة الأمن

2022-12-02 الساعة 9:34
3 متسولين بمكة المكرمة في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة مكة المكرمة.

التفاصيل

في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية الفلسطينية يقوم بالتسول استعطاف المصلين داخل أحد الجوامع.

فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية النيجيرية يقوم بالتسول في الأماكن العامة.

كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية النيجرية يقومون بالتسول أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة