3 متسولين بمكة المكرمة في قبضة الأمن

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/Hi1G7GnDksقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) December 2, 2022
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوثق عملية رصد وضبط المتسولين بمنطقة مكة المكرمة.
في التفاصيل: قامت قوات الأمن برصد وضبط مقيم من الجنسية الفلسطينية يقوم بالتسول استعطاف المصلين داخل أحد الجوامع.
فيما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية النيجيرية يقوم بالتسول في الأماكن العامة.
كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية النيجرية يقومون بالتسول أمام المحلات التجارية.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.