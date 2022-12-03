3 مزايا تحققها أبشر سفر لمنافذ العبور البرية

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توفر خدمة أبشر سفر لمنافذ العبور البريّة، والتي أطلقتها الجوازات السعودية مؤخرًا العديد من المزايا حيث تتيح التسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق “أبشر أفراد” قبل عبور المنفذ.
وكانت الجوازات السعودية أتاحت عبر منصة أبشر خدمة “أبشر سفر”، للتسجيل المسبق للمسافرين مع المرافقين والمركبة المستخدمة من خلال تطبيق “أبشر أفراد” قبل عبور المنفذ، حيث ستصل رسالة للمسجلين في الخدمة في حال ازدحامه لتجنبه واختصار وقت العابرين، علمًا بأن تطبيق المرحلة الأولى لهذه الخدمة سيقتصر على جوازات منفذ جسر الملك فهد الحدودي.