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مقابل أرباح بلغت 827 ألف ريال عن العام الماضي

3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال الربع الثالث من 2022

2022-12-11 الساعة 12:22
3 ملايين ريال خسائر شركة المصافي خلال الربع الثالث من 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المصافي العربية السعودية اليوم النتائج المالية السنوية المنتهية في 30/ 09/ 2022، وسجلت الشركة خسائر بلغت ثلاثة ملايين ريال مقابل أرباح بلغت 827 ألف ريال عن العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى خسائر المساهمة بالشركة العربية للصهاريج بمبلغ 500 ألف ريال، وإلى احتساب الزكاة وإضافتها خلال هذه الفترة بمبلغ 2.3 مليون ريال.

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مؤشر سوق الأسهم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، الخميس، مرتفعًا 61.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10246.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات سايكو، وأسترا الصناعية، وساب، ومعادن، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والنهدي، ومجموعة تداول، والحفر العربية، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و 7.42% .

أسهم أكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، ومرافق الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 39.37 نقطة ليقفل عند مستوى 18767.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.6 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1163 صفقة.

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