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حزمة دعم من صندوق النقد

3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر

2022-12-17 الساعة 12:19
3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، موضحًا أنها ستحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار.

سعر صرف مرن

وجاء في البيان الذي أصدره الصندوق، أمس الجمعة، أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية. وتم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

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وأضاف البيان: الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.

تمويل إضافي

وجاء، في البيان، أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ويتضمن الاتفاق برنامجًا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص، كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدمًا وضبط أوضاع المالية العامة.

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